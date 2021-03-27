مصادر في قناة السويس: تعليق جهود تعويم السفينة الجانحة واستئنافها السبت

أكدت مصادر مطلعة في قناة السويس أنه تقرر تعليق جهود تعويم سفينة الحاويات الجانحة بالقناة في وقت متأخر الجمعة، على أن تستأنف السبت.

وبدأت أحدث جهود تعويم السفينة "إيفر غيفن" في وقت سابق الجمعة، بعد عمليات تجريف لإزالة 20 ألف متر مكعب من الرمال عند مقدمة السفينة.

وأكد رئيس هيئة "قناة السويس" المصرية الفريق أسامة ربيع، مواصلة جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر غيفين" الجانحة عن الكيلو متر 151 ترقيم القناة.

وأشار ربيع إلى "بدء مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال 9 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة (بركة 1)، والقاطرة "عزت عادل"، وذلك بعد انتهاء أعمال التجريف بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الجرافة (مشهور)".

ويبلغ وزن سفينة الحاويات "إيفر غيفن" 220 ألف طن، وطولها 400 متر، وتحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، حيث تسببت في تعطيل حركة مرور السفن عبر قناة السويس، إثر جنوحها وإغلاقها القناة بشكل أعاق حركة المرور عبر الممر المائي.

المصدر: RT + "رويترز"