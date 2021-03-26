بوتين وباشينيان يبحثان الوضع في قره باغ
Sputnik Alexei Nikolsky
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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان آخر التطورات في قره باغ.
وأشار الكرملين إلى أن "الجانبين أعربا عن ارتياحهما للوضع واستقراره في المنطقة، والهدوء العام السائد هناك".
وأضاف: "تم تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة للتعاون الثنائي مع التركيز على قطاع الطاقة ومكافحة فيروس كورونا".
وتابع: "تم الاتفاق على إجراء المزيد من الاتصالات بين الجانبين لاحقا".
المصدر: "تاس" + "نوفوستي"