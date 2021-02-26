بيسكوف يوضح ما تضمنته المحادثة الأخيرة بين بوتين وباشينيان

أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين عبر خلال اتصال مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الخميس، عن تأييده لتسوية الوضع بأرمينيا في إطار القانون.

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جاء ذلك في معرض رد بيسكوف على سؤال عن تباين في صياغة تصريحات الجانبين الروسي والأرمني حول مكالمة بوتين وباشينيان، حيث قال بيان للحكومة الأرمنية إن بوتين "عبر عن دعمه للسلطات الشرعية في أرمينيا"، بينما خلا بيان الكرملين من مثل هذه العبارة، وإنما تحدث عن تأييد بوتين "للحفاظ على النظام والهدوء في أرمينيا وتسوية الوضع ضمن إطار القانون".

وقال بيسكوف: "إذا نظرتم بعناية في النص الذي نشرناه، فيمكنكم رؤية عبارة هناك تقول إن الرئيس الروسي يؤيد حل المشكلة في إطار القانون. هذا مهم للغاية. قدمنا ​​صياغة شاملة إلى حد كبير، تحتوي على ما فيه الكفاية من المعلومات".

المصدر: وكالات