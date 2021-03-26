موسكو: مزاعم بلينكن بأن روسيا تقوض اللقاحات الآمنة سخيفة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن مزاعم وزير الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكن بأن روسيا "تقوض" الثقة في اللقاحات الآمنة، تبدو سخيفة.

وشددت المتحدثة على أن تصريحات الوزير الأمريكي تبدو عبثية، على خلفية موقف موسكو غير المسيس بهذا الموضوع.

وأضافت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي في موسكو: "أين ومتى قمنا نحن بتقويض أي شيء مهما كان؟ أين هذه المواد؟ انشروا شيئا عن ذلك، أظهروا وقدموا حقائق ملموسة، على الأقل لوسائل إعلامكم".

وتابعت زاخاروفا: "نرى وجود مآخذ واتهامات متبادلة بين الشركاء الغربيين ضد بعضهم البعض، بشأن مسألة اللقاحات والتطعيمات وأنشطة شركات الأدوية في الدول الغربية. على سبيل المثال، حول انتهاك جدول التسليم ومخالفة شروط التوريد، الحديث يدور عن لقاحاتهم الغربية الخاصة بهم. ما علاقتنا بذلك؟. لا علاقة لروسيا بهذا. نحن لا نتدخل في أي عمليات تتعلق بجداول الإمداد باللقاحات وبقوائم انتظار التطعيم في الدول الغربية، في ترخيص الأدوية الغربية ...".

وقالت زاخاروفا: "ما علاقة موسكو بهذا؟ لا علاقة لنا بهذا على الإطلاق. نحن نقرأ عن ذلك في الأخبار التي تتحدث عن قلق هذه العاصمة وتلك الوزارة في الغرب، وخشيتها من حدوث خلل في الإمدادات المتعلقة باللقاحات، وكذلك عن وجود عواقب جانبية لهذه اللقاحات".

المصدر: نوفوستي