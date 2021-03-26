ترامب يتهم الديمقراطيين بـ"تدمير" الولايات المتحدة

رد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب،على اتهام الرئيس جو بايدن له بترك الأطفال المهاجرين يموتون جوعا، قائلا: "ما تفعله الإدارة الحالية شائن"، متهما الديمقراطيين بـ"تدمير بلادنا".

وكان بايدن قال في أول مؤتمر صحافي له منذ تنصيبه رئيسا: "عندما ينتهي الأمر بطفل غير مصحوب بذويه على الحدود، لن نسمح له بالموت جوعا والبقاء على الجانب الآخر.. لم تفعل أي إدارة سابقة ذلك أيضا، باستثناء ترامب. وأنا لن أفعل ذلك".

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": أولا وقبل كل شيء، الأمر عكس ذلك تماما.. بحلول الوقت الذي انتهينا فيه مما كنا نفعله على الحدود، كان عدد قليل جدا من الناس يأتون لأنهم كانوا يعلمون أنهم لن يمروا. لقد أوقفنا إلقاء القبض وإطلاق السراح".

ورأى أن "أهم شيء هو أننا كنا نتبع سياسة البقاء في المكسيك، وهذا يعني أننا لن نسمح للأشخاص بالانتظار في بلدنا حتى يتم تسجيل خروجهم تماما. أما إذا كان الأطفال الصغار مع والديهم، ولكن في كثير من الأحيان لم يكونوا كذلك، كنا نعتني بهم، لكن ما يفعلونه الآن شائن وعليهم إنهاء بناء الجدار الحدودي".

كما اتهم ترامب الأغلبية الديمقراطية في واشنطن بـ"تدمير بلادنا"، وقال: "لا يمكن أن نسمح لهم بتدمير بلدنا.. على الحدود الجنوبية هم يدمرون بلدنا وأسعار البنزين ترتفع، بينما نحن مستقلون عن الطاقة.. أنا صنعت ذلك".

المصدر: "فوكس نيوز"