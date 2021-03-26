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مون: على الكوريتين والولايات المتحدة مواصلة الحوار وليس خلق الصعوبات

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مون: على الكوريتين والولايات المتحدة مواصلة الحوار وليس خلق الصعوبات
Reuters
رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، صورة من الأرشيف
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قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، اليوم الجمعة، إن على الكوريتين والولايات المتحدة بذل جهود لمواصلة الحوار وليس خلق صعوبات.

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من دون حضور الزعيم كيم.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا تكتيكيا موجها جديدا
من دون حضور الزعيم كيم.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا تكتيكيا موجها جديدا

يأتي ذلك، عقب إعلان كوريا الشمالية أمس الخميس أنها أطلقت صاروخا تكتيكيا موجها تم تطويره حديثا.

وكانت الحكومة اليابانية ومصادر أمريكية قد أكدت أن كوريا الشمالية نفذت الليلة الماضية إطلاق صاروخين باليستيين.

بدوره، أكد الجيش الكوري الجنوبي رصده إطلاق بيونغ يانغ جسما غير محدد، من السواحل الشرقية إلى البحر.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليقا على هذا الاختبار، إن سلطات كوريا الشمالية "لم تغير سياساتها كثيرا".

وسبق أن ذكرت مصادر أمريكية أن كوريا الشمالية نفذت الأسبوع الماضي عمليتي إطلاق صواريخ قصيرة المدى، بينما اعتبرت واشنطن أن هذه التحركات تمثل "أنشطة عسكرية طبيعية"، مؤكدة استعدادها للحوار مع بيونغ يانغ.

المصدر: رويترز 

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