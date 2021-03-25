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بريطانيا.. احتجاجات على نشر صورة كاريكاتورية عن النبي محمد

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بريطانيا.. احتجاجات على نشر صورة كاريكاتورية عن النبي محمد
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مسلمون يحتجون عند إحدى المدارس في غرب يوركشاير ببريطانيا
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احتج عدد من أبناء الجالية المسلمة في بريطانيا عند مدرسة ويست يوركشاير، منددين بإظهار معلم صورة كاريكاتورية عن النبي محمد أثناء أحد الدروس.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن معلم التربية الدينية في مدرسة باتلي جرامر، عرض الصورة أثناء إلقائه للدرس، فيما سارعت المدرسة والمعلم إلى الاعتذار وإيقاف تدريس هذا الجزء من الدورة التدريبية فورا.

من جهته، قال زعيم المجتمع المحلي محمد أمين باندور: "ما حدث غير مقبول بالمرة، وقد تأكدنا من أنهم على علم بذلك.. لقد تم فصل المدرس من العمل. لا يمكنهم عزله فقط، بل عليهم القيام بالإجراءات القانونية الواجبة وطالبنا بتحقيق مستقل".

وتابع: "سنعمل مع المدرسة على ألا تتكرر مثل هذه الأشياء في المستقبل".

بدوره، أكد مدير المدرسة غاري كيبل أن "المدرسة تعتذر عن استخدام مصدر غير مناسب على الإطلاق في درس حديث عن الدراسات الدينية".

وأضاف: "لقد قدم الموظفون أيضا أشد اعتذاراتهم.. لقد توقفنا على الفور عن التدريس في هذا الجزء من الدورة ونراجع كيف سنمضي قدما بدعم من جميع المجتمعات الممثلة في مدرستنا".

ونشرت شرطة غرب يوركشاير عناصرها لضمان بقاء الاحتجاج "سلميا"، وقال متحدث باسمها: "نحن على علم بمظاهرة صغيرة في المدرسة، لا تزال مستمرة. ضباط الحي المحليون حاضرون".

المصدر: " yorkshirepost.co.uk"

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