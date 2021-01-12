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فرنسا.. اعتقال 7 أشخاص على خلفية التحقيق في ذبح المعلم باتي

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فرنسا.. اعتقال 7 أشخاص على خلفية التحقيق في ذبح المعلم باتي
Reuters BT/ZWO
الشرطة الفرنسية
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أفادت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، باعتقال 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاما في مناطق مختلفة بفرنسا على خلفية التحقيق في قتل المعلم صامويل باتي في أكتوبر الماضي.

وقال مصدر قضائي إن المشتبه بهم "كانوا ضمن مجموعات مراسلة مختلفة تواجد فيها عبد الله أنزوروف" قاتل باتي.

وأضاف المصدر أن الرجال السبعة، وبعضهم من أصل شيشاني، اعتقلوا في مدن تولوز، وليون، وروين وبيزانسون، وسين إي مارن، ومين إي لوار.

وكان المعلم باتي قد قتل ذبحا في يوم 16 أكتوبر الماضي قرب مدرسته، وأثار قتله بهذه الطريقة ردود أفعال قوية من طرف السلطات الفرنسية، تلاها حل العديد من الجمعيات المدنية التابعة للمسلمين في فرنسا وإغلاق مساجد ومصليات بمبرر أنها "مؤسسات متطرفة".

المصدر: "لوفيغارو" + RT

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