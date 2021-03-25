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الدفاع التركية: تحييد 6 مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

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الدفاع التركية: تحييد 6 مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
Reuters
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، تحييد 6 مسلحين من حزب العمال الكردستاني في منطقة عملية "مخلب النمر"، شمالي العراق.

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وذكرت الوزارة في بيان على "تويتر"، أنها مستمرة في مكافحة الإرهاب على نحو فعال وحاسم.

وأضافت أنها "حددت مكان 6 إرهابيين كانوا يعدون لعمل هجومي في منطقة "مخلب النمر" قبل أن يتم تحييدهم عبر وسائل الدعم النارية".

وأطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في "17 يونيو 2020، شمالي العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، وغيره من التنظيمات التي تصنفها أنقرة إرهابية.

المصدر: الأناضول

 

 

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