تركيا.. تحييد 11 عنصرا من حزب "العمال الكردستاني" بشمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحييد (قتل) 11 عنصرا من حزب "العمال الكردستاني" بمنطقة عملية "نبع السلام" في شمال سوريا.

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وأفادت الوزارة في بيان بأنه "تم إحباط محاولة تسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" كانت تهدف إلى زعزعة أجواء الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولفتت إلى تحييد 11 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، وأكدت أن "عملياتها ضد الإرهابيين متواصلة في المنطقة".

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.



Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB#TSKpic.twitter.com/GC4Gc4kf0G — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 24, 2021

وكان الجيش التركي، أعلن السبت الماضي أنه دمر أكثر من 20 موقعا لقوات كردية، وقام بتحييد عدد كبير من المسلحين في مدينة "تل رفعت" بشمال سوريا.

وقالت مصادر عسكرية تركية، السبت الماضي، إن قصف مواقع تابعة للأكراد جاء ردا على إطلاقهم قذائف على ولاية "كيليس" بجنوب تركيا.

المصدر: "الأناضول"