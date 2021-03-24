 
مباشر

تركيا.. تحييد 11 عنصرا من حزب "العمال الكردستاني" بشمال سوريا

أخبار العالم

تركيا.. تحييد 11 عنصرا من حزب
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q16b

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحييد (قتل) 11 عنصرا من حزب "العمال الكردستاني" بمنطقة عملية "نبع السلام" في شمال سوريا.

إقرأ المزيد
تركيا تعلن تحييد 35 عنصرا من حزب
تركيا تعلن تحييد 35 عنصرا من حزب "العمال الكردستاني" بشمال سوريا

وأفادت الوزارة في بيان بأنه "تم إحباط محاولة تسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" كانت تهدف إلى زعزعة أجواء الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولفتت إلى تحييد 11 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، وأكدت أن "عملياتها ضد الإرهابيين متواصلة في المنطقة".

وكان الجيش التركي، أعلن السبت الماضي أنه دمر أكثر من 20 موقعا لقوات كردية، وقام بتحييد عدد كبير من المسلحين في مدينة "تل رفعت" بشمال سوريا.

وقالت مصادر عسكرية تركية، السبت الماضي، إن قصف مواقع تابعة للأكراد جاء ردا على إطلاقهم قذائف على ولاية "كيليس" بجنوب تركيا.

المصدر: "الأناضول"

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا