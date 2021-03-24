تقرير: القائمة العربية قد تحدد شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية حصول القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس على خمسة مقاعد، ما يعزز فرصها للعب دور "صانع الملوك"، بحسب قناة "i24news".

وذكرت القناة الإسرائيلية إن عباس وخلافا لغيره من القادة السياسيين العرب قبله، لم يستبعد الانضمام إلى حكومة إسرائيلية.

وأكد عباس لقناة "12" إن "نهج حزب "راعم" هو عدم استبعاد أي شخص لا يستبعدنا"، مؤكدا أن حزبه ليس ملتزما "بأي كتلة وأي مرشح".

وقال منصور عباس في وقت سابق إن حركته تريد من الأحزاب العربية أن تحدد "مع أي من رؤساء الأحزاب اليهودية الأخرى هي مستعدة أن تتعامل كبديل لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من أجل تحصيل مطالب المجتمع العربي وحل مشكلاته".

هذا وأفادت مراسلة RT بأنه بعد فرز أكثر من90% من الأصوات في انتخابات الكنيست حصل المعسكر الداعم لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 52 مقعدا، بينما المعسكر المناوئ حصل على 56 مقعدا.

وتناولت وسائل الإعلام العبرية النتائج الأولية للانتخابات، فبحسب هيئة إذاعة البث الإسرائيلية "مكان"، حظي حزب الليكود بـ 30 مقعدا بعد فرز نحو 90% من الأصوات و"يش عاتيد" على 18 مقعدا فيما حصلت "القائمة المشتركة" على 6 مقاعد و"القائمة الموحدة" 5 مقاعد.

المصدر: "i24news"