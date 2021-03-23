 
مباشر
عاجل
نتنياهو: حققنا نجاحا كبيرا في الانتخابات وبفارق كبير جدا

إعلام إسرائيلي: المعسكر المناهض لنتنياهو يتقدم في انتخابات الكنيست بأغلبية 61 مقعدا

أخبار العالم

إعلام إسرائيلي: المعسكر المناهض لنتنياهو يتقدم في انتخابات الكنيست بأغلبية 61 مقعدا
Reuters AWA/LA/
الانتخابات الإسرائيلية -صورة تعبيرية-
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q14m

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المعسكر المناهض لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتقدم في انتخابات الكنيست بـ61 مقعدا مقابل 52 مقعدا لمعسكر نتنياهو.

وقالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن تعديل العينة الانتخابية للقناة الـ12 أظهر أن الكتلة المعارضة لنتنياهو تحظى بـ61 مقعدا.

ويبقى حزب "يمينا" بقيادة نفتالي بينت متأرجحا بين المعسكرين مع 7 أعضاء.

إعلام إسرائيلي: المعسكر المناهض لنتنياهو يتقدم في انتخابات الكنيست بأغلبية 61 مقعدا


وكشفت البيانات الرسمية الإسرائيلية أن نسبة المشاركة في التصويت خلال الانتخابات التشريعية بلغت 67.2 بالمئة، وهي أقل نسبة مشاركة منذ عام 2013.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا