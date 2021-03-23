إعلام إسرائيلي: المعسكر المناهض لنتنياهو يتقدم في انتخابات الكنيست بأغلبية 61 مقعدا
Reuters AWA/LA/
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المعسكر المناهض لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتقدم في انتخابات الكنيست بـ61 مقعدا مقابل 52 مقعدا لمعسكر نتنياهو.
وقالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن تعديل العينة الانتخابية للقناة الـ12 أظهر أن الكتلة المعارضة لنتنياهو تحظى بـ61 مقعدا.
ويبقى حزب "يمينا" بقيادة نفتالي بينت متأرجحا بين المعسكرين مع 7 أعضاء.
وكشفت البيانات الرسمية الإسرائيلية أن نسبة المشاركة في التصويت خلال الانتخابات التشريعية بلغت 67.2 بالمئة، وهي أقل نسبة مشاركة منذ عام 2013.
المصدر: هيئة البث الإسرائيلية + RT