السفير السوري لدى موسكو: دمشق ستتسلم دفعة جديدة من لقاح "سبوتنيك V" في أبريل المقبل

أعلن السفير السوري لدى موسكو، رياض حداد، أن بلاده ستتسلم دفعة جديدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في شهر أبريل المقبل.

وأكد حداد في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء، أن سوريا قد بدأت عملية تطعيم السكان بلقاح "سبوتنيك v"، مشيرا إلى أنها تشمل العاملين في القطاع الصحي في مستشفيات دمشق وضواحيها وكذلك اللاذقية وحمص ومدن أخرى.

وأضاف أن وزارة الصحة السورية تلقت تعهدا من الجانب الروسي بتزويدها بجرعات إضافية من اللقاح قد تصل خلال شهر أبريل المقبل.

كما أشار السفير السوري إلى أن بلاده تدرس إمكانية شراء اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وأنهت سوريا في فبراير الماضي، جميع إجراءات تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي، وسمحت باعتماده في حملات تطعيم السكان.

المصدر: تاس