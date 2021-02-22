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سوريا تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا لاعتماده في تطعيم السكان

أخبار العالم العربي

سوريا تسجل لقاح
Reuters Agustin Marcarian
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سجلت سوريا لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، اليوم الاثنين، لاعتماده في تطعيم السكان.

وتم اعتماد لقاح "سبوتنيك V" في عدد من الدول العربية، بينها فلسطين والجزائر وتونس والإمارات.

ويعتبر لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح مضاد لفيروس كورونا يتم تسجيله في العالم، في 11 أغسطس العام الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك سجلت روسيا لقاحين آخرين، آخرها لقاح "كوفيفاك"، السبت الماضي، وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل لقاح "Epivakkorona" (إيبيفاكورونا).

المصدر: نوفوستي

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