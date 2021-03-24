 
مباشر
عاجل
مراسلتنا:تحالف نتنياهو يحصل على 52 مقعدا والمعارضة على 56 بعد فرز 90% من الأصوات في انتخابات الكنيست

اكتشاف سلالة جديد لـ"كوفيد-19" في بلجيكا

أخبار العالم

اكتشاف سلالة جديد لـ
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q15y

أدى الانتشار الكبير لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم إلى ظهور آلاف المتحورات الجديدة منه، البعض منها أكثر فتكا من غيرها، مثل السلالات الإنجليزية أو الجنوب إفريقية أو البرازيلية.

إقرأ المزيد
بلجيكا تشدد إجراءات احتواء كورونا لتجنب موجة ثالثة
بلجيكا تشدد إجراءات احتواء كورونا لتجنب موجة ثالثة

وتم التعرف على سلالة جديدة لـ"كوفيد-19" تدعى "B.1.214" في بلجيكا بواسطة باحث في مختبر تحليل تابع لجامعة لييج، لكن لا يوجد مؤشر في الوقت الحالي ما إذا كانت هذه السلالة أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة.

ووفقا لأستاذ علم الوراثة البشرية، لفنسنت بورز، تم التعرف على السلالة "B.1.214" قبل شهرين من قبل كيث دوركين، أحد الباحثين في الجامعة البلجيكية لييج.

وقال بورز: "لا يوجد دليل حتى الآن على أن السلالة B.1.214 أكثر فتكا من السلالة الأصلية، ويمكن اكتشافها بواسطة تفاعل البوليميراز المتسلسل".

وأضاف: "هناك 9 نيوكليوتيدات إضافية على بروتين سبايك. تمت إضافة 9 تسلسلات من الحمض النووي الريبي، وتم تمييز المتغيرات الإنجليزية والجنوب إفريقية والبرازيلية فقط من خلال تغيير النيوكليوتيدات في بروتين سبايك".

وأكد الأستاذ على أن التداعيات الوظيفية لهذا الفيروس غير معروفة حتى الآن، ومن هنا تأتي أهمية مراقبته، لكن دون قلق أو فزع.

ومن أصل 2000 تسلسل تم تحليله في بلجيكا، كشف عن حوالي 80 تسلسلا متحورا، وأحد هذه المتغيرات موجود أيضا في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا.

المصدر: "France 3"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا