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مسؤولون: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع

أخبار العالم

مسؤولون: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع
Reuters KCNA
صورة من الأرشيف
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أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما أفاد مسؤولان أمريكيان شريطة عدم الإفصاح عن هويتهما.

وجاءت عملية الإطلاق التي أعلنت عنها أولا صحيفة "واشنطن بوست" بعد أن رفضت بيونغ يانغ التعامل مع عروض دبلوماسية متكررة من وراء الكواليس قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية التعليق على هذه الأخبار.

وكانت الصحيفة  نقلت عن مصادر مطلعة بأن كوريا الشمالية قامت بإطلاق عدد من الصواريخ قصيرة المدى الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة إن عملية إطلاق الصواريخ جاءت بعد إدانة كوريا الشمالية للمناورات الأمريكية المشتركة مع كوريا الجنوبية في المنطقة.

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وأضافت إن التجارب الصاروخية الجديدة لبيونغ يانغ، والتي لم يتم الكشف عنها سابقا، تمثل "تحديا مباشرا لإدارة الرئيس جو بايدن، الذي لم يحدد مساعدوه موقفهم من التهديدات النووية الكورية الشمالية".

وكانت الإدارة الأمريكية الجديدة قد أعلنت أنها تعيد النظر في السياسات تجاه كوريا الشمالية.

وأكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن واشنطن تدرس الحلول الدبلوماسية للتعامل مع بيونغ يانغ.

المصدر: "واشنطن بوست" + رويترز

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