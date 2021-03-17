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كوريا الشمالية: لم نسمع من النظام الجديد في الولايات المتحدة سوى "النظريات المجنونة"

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كوريا الشمالية: لم نسمع من النظام الجديد في الولايات المتحدة سوى
Reuters
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
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قالت كوريا الشمالية إنها لم تسمع من النظام الجديد في الولايات المتحدة سوى "النظريات المجنونة"، كاشفة أن الولايات المتحدة حاولت التواصل معها عبر "البريد الإلكتروني والاتصالات".

وأكدت كوريا الشمالية حسب وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن الولايات المتحدة حاولت التواصل معها مؤخرا.

وقالت: "سنتجاهل محاولات الاتصال هذه حتى تسقط السياسات العدائية"، واصفة هذه الجهود بأنها "حيلة رخيصة" لإضاعة الوقت، ولا داعي للتجاوب مع هذه المحاولات.

المصدر: "رويترز"

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