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روسيا توجه مقترحا إلى تركيا بشأن أراضي سيطرة قواتها داخل سوريا

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روسيا توجه مقترحا إلى تركيا بشأن أراضي سيطرة قواتها داخل سوريا
Reuters RODI SAID
عناصر من القوات التركية في منطقة تل أبيض بمحافظة الرقة شمال سوريا.
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها وجهت إلى تركيا مقترحا لإعادة فتح 3 ممرات في أراضي سيطرة القوات التركية داخل سوريا على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية هناك.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري ألكسندر كاربوف، في بيان، إنه "وجه... على خلفية صعوبة الأوضاع الإنسانية في الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات التركية داخل الجمهورية العربية السورية مقترحا إلى الجانب التركي حول استئناف عمل ممري سراقب وميزناز في منطقة إدلب لخفض التصعيد وممر أبو زيدين  في منطقة مدينة حلب".

وأوضح كاربوف أن الاقتراح يشمل إطلاق عمليتي إيصال الشاحنات الإنسانية وخروج النازحين عبر الممرات اعتبارا من 25 مارس.

وتخضع مناطق واسعة شمال سوريا تطال محافظات إدلب وحلب والرقة والحسكة لسيطرة القوات التركية والتشكيلات المتحالفة معها نتيجة عمليات عسكرية شنتها تركيا منذ عام 2016، قالت إنها ضد تنظيم "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية وكذلك في إطار اتفاقات مع روسيا حول نظام وقف إطلاق النار.

المصدر: وكالات

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