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بالفيديو.. نتنياهو يهرب من مطعم في بئر السبع بعد سقوط صاروخ

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بالفيديو.. نتنياهو يهرب من مطعم في بئر السبع بعد سقوط صاروخ
Reuters
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هرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مطعم في منطقة بئر السبع التي سقط قربها الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة قبل قليل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو كان في المدينة مع نشطاء من حزب "الليكود" لتشجيع الناخبين على التصويت، وبعد سقوط الصاروخ ألغى ما تبقى من جولته في المدينة وغادرها.

وعلى الاثر، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى إجراء مشاورات أمنية عاجلة عقب سقوط الصاروخ.

المصدر: RT

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