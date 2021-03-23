غانتس يدعو لمشاورات أمنية عاجلة عقب سقوط صاروخ من غزة على بئر السبع

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى إجراء مشاورات أمنية عاجلة عقب سقوط صاروخ من غزة على بئر السبع خلال وجود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المنطقة.

وذكر موقع "ynet" أن نتنياهو ألغى ما تبقى من جولته في المدينة وغادرها، إثر سقوط الصواريخ في منطقة مفتوحة خارج حدود المدينة، وتحدث مع غانتس الذي كان يجري مشاورات مع المسؤولين الأمنيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم التعرف على صاروخ متوسط ​​المدى أثناء إطلاقه من قطاع غزة، مؤكدا أنه لم يتسبب في حدوث أضرار أو إصابات.

المصدر:"ynet"