صحيفة: نتنياهو كان متواجدا في المنطقة التي سقط قربها الصاروخ الذي أطلق من غزة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كان متواجدا في منطقة بئر السبع التي سقط قربها الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة قبل قليل.

وذكرت الصحيفة أن نتنياهو كان في المدينة مع نشطاء من حزب "الليكود" لتشجيع الناخبين على التصويت، مشيرة إلى أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في المنطقة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أعلن في وقت سابق من اليوم "رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث تم تفعيل الإنذار في المنطقة".

المصدر: "يديعوت أحرونوت"