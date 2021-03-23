هاريس عن إطلاق النار في كولورادو: "مأساوي"

دانت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حادث إطلاق النار الجماعي في مدينة بولدر بولاية كولورادو والذي أدى إلى مقتل 10 أشخاص.

وقالت هاريس للصحفيين بعد أن أدى وليام بيرنز، قسم تسلم مهامه كمدير لوكالة المخابرات المركزية، إنه "أمر مأساوي ومحير للغاية.. 10 أشخاص يقضون يومهم ويعيشون حياتهم ولم يقوموا بإزعاج أي شخص وضابط شرطة يقوم بواجباته وبشجاعة وبطولة كبيرة".

ولم ترد هاريس على سؤال حول ما إذا كانت إدارة بايدن ستجعل السيطرة على الأسلحة أولوية في أعقاب إطلاق النار في كولورادو وأعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي في أتلانتا.

يذكر أن مدينة بولدر فرضت حظرا على "الأسلحة الهجومية" ومحلات الأسلحة ذات السعة الكبيرة في أعقاب إطلاق النار في باركلاند بولاية فلوريدا في عام 2018. لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن قاضيا منع هذا الحظر الأسبوع الماضي.

المصدر: "ديلي ميل"