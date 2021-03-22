حاكم نيويورك: "لن أذهب إلى أي مكان" (فيديو)

وسط دعوات لاستقالته على خلفية اتهامات بالتحرش، إلا أن حاكم نيويورك أندرو كومو حصل على جرعة دعم خلال افتتاح مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا في إحدى الكنائس المحلية.

وبعد أن حث كومو سكان نيويورك على تلقي اللقاح ودعا المزيد من دور العبادة إلى فتح مواقعها للتطعيم، صاحت إحدى النساء خلال صعود كومو إلى سيارته قائلة: "أحبك ومن الأفضل لك أن تبقى حيث أنت، نحن نحمي ظهرك... أنا أحبك". "نحن نحبك، نريدك عند خط النهاية، من الأفضل لك البقاء".

فما كان من كومو إلا أن ابتسم وخلع الكمامة وقال لها: "لن أذهب إلى أي مكان يا عزيزتي".

.@andrewcuomo says "I'm not going anywhere, darling!" as an eighth woman has now accused Andrew Cuomo of sexual harassment. pic.twitter.com/Xpo5Whnv78 — MRCTV (@mrctv) March 22, 2021

وقد عينت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس فريقا من المحامين، لقيادة تحقيق في اتهامات بأن كومو تحرش بالنساء من خلال تعليقات غير مرغوب فيها أو موحية جنسيا، أو الاتصال الجسدي غير اللائق بما في ذلك التقبيل.

ونفى كومو(63 عاما) وهو مطلق وأب لثلاث بنات في العشرينات من العمر، أي سوء سلوك وتعهد بالتعاون مع التحقيق.

المصدر: "فوكس نيوز"