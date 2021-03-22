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الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الصيني في باريس

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الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الصيني في باريس
Reuters BENOIT TESSIER
السفير الصيني في فرنسا لو شاي
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن استدعاء السفير الصيني في باريس لو شاي.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء لسفير الصين جاء على خلفية التهديدات لنواب فرنسيين وأحد الباحثين.

وكان لو وصف الباحث الفرنسي أنطوان بونداز، العضو في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية بـ"المحتال الصغير"، عبر حساب السفارة الصينية على "تويتر" يوم الجمعة 19 مارس الحالي.

أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية، بأن بونداز يعد أحد أكبر الباحثين الفرنسيين المختصين في شؤون الصين والقارة الآسيوية، وقد رد على الإهانة بالقول "يشرفني أن أوصف بالمحتال الصغير من قبل السفارة الصينية كاشفة عن بثها للمعلومات التضليلية واستراتيجيات النفوذ التي تمارسها في فرنسا". 

وأضاف بونداز: "إهانة الباحثين بدلا من مناقشتهم تعتبر علامة ضعف".

المصدر: "رويترز" + "مونت كارلو"

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