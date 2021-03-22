محكمة أمريكية قد تستأنف فرض حكم الإعدام على منفذ تفجير بوسطن

قالت محكمة أمريكية إنها تستأنف فرض عقوبة الإعدام على مفجر ماراثون بوسطن جوهر تسارنايف، بعد أن قررت محكمة استئناف فدرالية إسقاط الحكم في يوليو الماضي.

ووافق القضاة على الاستماع إلى استئناف قدمته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي نفذت إعدامات بحق 13 سجينا اتحاديا في الأشهر الستة الأخيرة من ولايته.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أنه لن يتم الاستماع إلى القضية حتى الخريف المقبل، ومن غير الواضح كيف ستتعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع قضية تسارنايف.

وكان بايدن تعهد بالسعي إلى وضع حد لعقوبة الإعدام الفيدرالية. واعتقل جوهر تسارناييف عام 2013، ضمن إطار عملية أمنية قتل خلالها شقيقه الأكبر تامرلان.

وقد نفذ الشقيقان تفجير عبوتين ناسفتين قرب خط نهاية ماراثون بوسطن في 15 أبريل 2013، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 280 آخرين.

المصدر: "أسوسيتد برس"