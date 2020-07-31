محكمة أمريكية تسقط حكم الإعدام عن منفذ تفجير ماراثون بوسطن

قررت محكمة استئناف فدرالية أمريكية اليوم الجمعة إسقاط حكم الإعدام عن جوهر تسارناييف، منفذ تفجير ماراثون بوسطن الذي أسفر عام 2013 عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 280 آخرين.

ولم تلغ المحكمة إدانة تسارناييف المواطن القرغيزي سابقا بمعظم التهم الموجهة إليه، لكنها قضت بإجراء محاكمة جديدة لإعادة تحديد العقوبة بحق المدان.

وتم إلغاء حكم الإعدام بخمس من أصل 30 تهمة أدين بها تسارناييف عام 2015، وتبرئته بثلاثة من هذه الاتهامات، وهي تتعلق بحيازة الأسلحة بشكل غير مشروع.

واعتقل جوهر تسارناييف عام 2013، ضمن إطار عملية أمنية قتل خلالها شقيقه الأكبر تامرلان.

والشقيقان نفذا تفجير عبوتين ناسفتين قرب خط نهاية ماراثون بوسطن في 15 أبريل 2013.

المصدر: وكالات