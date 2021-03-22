ترامب: تمنيت لبايدن التوفيق

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه تمنى التوفيق لخلفه جو بايدن وإدارته، قبل أن يغادر البيت الأبيض.

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وقال ترامب، عبر بودكاست "The Truth with Lisa Boothe"، حول مضمون رسالته التي تركها لبايدن في البيت الأبيض: "قبل كل شيء تمنيت له التوفيق"، مشيرا إلى أن الرسالة تضم عدة صفحات.

وأضاف ترامب: "إنها مكتوبة من أعماق قلبي، لأنني أريد أن ينجح"، دوم أن يكشف عن تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه تسلم رسالة "كريمة" من ترامب الذي لم يحضر مراسم تنصيبه وامتنع عن اللقاء معه. وأكد بايدن أن الرسالة ذات طابع شخصي، وأنه لن يفصح عن محتواه قبل أن يتحادث مع ترامب.

المصدر: "نوفوستي"