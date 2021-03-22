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بكين: زيارة لافروف للصين ليست موجهة ضد دول أخرى

أخبار العالم

بكين: زيارة لافروف للصين ليست موجهة ضد دول أخرى
AFP HOW HWEE YOUNG
علما روسيا والصين
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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، أن زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الحالية للصين "ليست موجهة ضد دول أخرى".

وقالت: "تطوير العلاقات بين روسيا والصين لا يستهدف أي دولة أخرى، علاقاتنا هادئة وحرة وصادقة".

وأضافت: "الصين وروسيا والولايات المتحدة أعضاء في مجلس الأمن الدولي، وكل دولة منها مسؤولة عن الأمن الدولي".

وأشارت في مقابلة مع وسائل الإعلام الصينية، إلى "ضرورة تقليل مخاطر العقوبات على روسيا من خلال تعزيز الاستقلال التكنولوجي واستخدام العملات العالمية البديلة وأنظمة الدفع الدولية مقابل الدولار".

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، إلى مدينة غويلين الصينية، حيث من المخطط له أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، يناقشان خلالها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتنظيم الاتصالات على أعلى المستويات.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، إلى أن لافروف سيتوجه عقب ذلك إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات ثنائية بين البلدين.

وتأتي زيارة لافروف الحالية للصين عقب مباحثات صعبة بين وفدي بكين وواشنطن جرت الأسبوع الماضي في ولاية ألاسكا الأمريكية، وصفها جيك سوليفان، مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي بـ"الصعبة للغاية".

المصدر: "إنترفاكس"

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