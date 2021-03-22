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توقعات بتمديد ألمانيا إجراءات الإغلاق لمواجهة تفشي كورونا

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توقعات بتمديد ألمانيا إجراءات الإغلاق لمواجهة تفشي كورونا
Reuters
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تشير التوقعات إلى تمديد السلطات الألمانية إجراءات الإغلاق مرة أخرى اليوم الاثنين، وربما تشدد بعض القيود لأنها تواجه زيادة مطردة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

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وتعقد المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وحكام الولايات الـ 16، مؤتمرا عبر الفيديو اليوم الاثنين، وذلك بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من اتفاقهم على خطة من عدة خطوات تمهد الطريق لتخفيف بعض القيود المفروضة من جراء جائحة كورونا.

ولكن منذ ذلك الحين، ازدادت الإصابات بشكل مطرد مع انتشار السلالة الأكثر عدوى من الفيروس، والتي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

ومن المقرر استمرار معظم قيود الإغلاق حتى 28 مارس الجاري، وتقترح ميركل تمديدها حتى 18 أبريل. ومن المفترض تحديد الموعد الدقيق اليوم الاثنين.

المصدر: "أ ب"

 

 

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