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"رويترز": محافظ البنك المركزي التركي الجديد لا يخطط لتغيير فوري في السياسة النقدية

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Reuters MS/mos
محافظ البنك المكزي التركي الجديد شهاب قوجي أوغلو
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قال شهاب قوجي أوغلو محافظ البنك المركزي التركي الجديد خلال مكالمة استغرقت 90 دقيقة تقريبا مع المصرفيين، اليوم الأحد، إنه لا يخطط لتغيير فوري في سياسة البنك.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أن قوجي أوغلو أكد خلال المكالمة أن "أي خطوة ستعتمد على التضخم".

وجرى تعيين قوجي أوغلو، المصرفي السابق والمنتقد الصريح لتشديد السياسة النقدية، أمس السبت في تغيير مفاجئ للقيادة دفع المستثمرين للتنبؤ بخفض سريع للفائدة وهبوط الليرة اليوم.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقال ثلاثة محافظين للبنك المركزي منذ 2019.

المصدر: "رويترز"

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