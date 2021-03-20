للمرة الثالثة خلال عامين.. أردوغان يغير رئيس البنك المركزي التركي  

أقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس البنك المركزي للبلاد، ناجي إقبال، من منصبه.

وأصدر مكتب أردوغان، ليل السبت، مرسوما رئاسي ينص على إقالة إقبال وتعيين شهاب قافجي أوغلو رئيسا جديدا للبنك المركزي.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن قرر البنك المركزي التركي، الخميس، رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من 17% إلى 19%.

بعد هذه الخطوة المفاجئة انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية بنسبة تتراوح بين 1.5% و2% إلى حوالي 7.35، بينما كانت توقعات السوق تشير إلى رفع الفائدة بـ100 نقطة أساس فقط.

وتولى منصب رئيس البنك المركزي التركي في نوفمبر 2020 بعد أن أقال أردوغان سلفه، مراد أويسال، على خلفية الهبوط الحاد لليرة الوطنية.

وهذه المرة هي الثالثة منذ العام 2019 يقيل فيها أردوغان رئيس البنك المركزي.

المصدر: وكالات