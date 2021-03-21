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مقتل 6 من حرس الحدود بانفجار غربي أفغانستان

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مقتل 6 من حرس الحدود بانفجار غربي أفغانستان
Reuters Omar Sobhani
مركبة لقوات الأمن الأفغانية
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لقي ستة من عناصر حرس الحدود الأفغاني جراء انفجار لغم في أحد الطرق في ولاية هرات غربي أفغانستان، حسبما أوردت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية المحلية.

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وذكرت القناة أن الانفجار وقع على طريق هرات تروغاندي السريع في منطقة كشك روبات سانكي بعد ظهر اليوم الأحد.

ونقلت "طلوع نيوز" عن والي هرات، وحيد قتالي، قوله إن مركبة من طراز "همفي" تابعة لقوات الأمن اصطدمت بلغم مزروع بجانب الطريق، ما أدى إلى مقتل 6 من أفراد حرس الحدود، بينهم قائد اللواء الخامس الحدودي ضياء خان. 

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

المصدر: "طلوع نيوز"

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