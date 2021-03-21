في أول حكم من نوعه في إسرائيل.. القضاء يؤيد وقف مساعدة مدرس رفضت تقديم دليل على تلقيها لقاح كورونا

في أول حكم من نوعه، أيد القضاء الإسرائيلي قرار إحدى المدارس وقف مساعدة مدرس رفضت تقديم دليل على أنها تلقت لقاحا ضد "كوفيد-19" أو خضعت لفحص خاص بالمرض.

وطلبت بعض المدارس الإسرائيلية، عند إعادة فتحها، من موظفيها تقديم ما يثبت حصولهم على التطعيم أو نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19" مرة واحدة في الأسبوع.

ورفضت مساعدة المدرس، سيغال أفيشاي، تقديم دليل على أي منهما، متذرعة بحقها في الخصوصية.

وبعد أن تم منعها من دخول المدرسة ردا على ذلك، لجأت إلى محكمة تل أبيب الشهر الماضي بحجة أنها تعرضت للوقف التعسفي عن العمل.

وقال القاضي ميراف كليمان في القرار إن المحكمة لا تعتبر أن حقوقها في رفض التطعيم أو الخضوع للفحص "تفوق الحق والواجب في رعاية رفاه التلاميذ والمدرسين وعائلات التلاميذ".

وأوضحت متحدثة باسم المحكمة أنها تعتقد أن هذا هو أول حكم إسرائيلي بشأن سياسة "كوفيد-19" في مكان العمل، على الرغم من أنه لا يزال من الممكن نقضه عند الاستئناف.

ويأتي هذا القرار تزامنا مع بدء السلطات الإسرائيلية رفع إجراءات العزل العام بعد حملة التطعيم الواسعة ضد فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"