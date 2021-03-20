مقتل صحفي في جنوب باكستان

قال مسؤولون باكستانيون، اليوم السبت، إن الشرطة تحقق في مقتل صحفي محلي على يد مسلح مجهول في صالون حلاقة بمدينة بإقليم السند في جنوب البلاد.

وأفاد آشيق ميراني، قائد شرطة المنطقة، بأن أجاي لالواني (31 عاما)، وهو مراسل لمحطة تلفزيونية محلية وصحيفة ناطقة باللغة الأردية، تعرض لإطلاق الرصاص عدة مرات أثناء قص شعره في صالون حلاقة يوم الخميس، في منطقة صالح بات، التابعة لمدينة سوكور بإقليم السند.

وأضاف ميراني ان لالواني كان مرتبطا بـ"رويال نيوز، وهي قناة تلفزيونية وصحيفة، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان قد قُتل بسبب "واجباته المهنية".

في السياق ذاته، قال ميراني: "نحن نبحث في جميع جوانب الأمر، ونجمع الأدلة من مكان الحادث ونسجل إفادات الشهود لتحديد سبب الجريمة".

وأوضح أن شهودا رأوا مسلحا واحدا يطلق النار على لالواني، لكن مهاجمين آخرين ربما يكونوا متورطين أيضا في هذا الحادث.

ونددت لجنة حماية الصحفيين بالحادث وطالبت بتقديم الجناة للعدالة.

وقال ستيفن باتلر، منسق برنامج آسيا في لجنة حماية الصحفيين: "يجب ألا تضيع الشرطة في إقليم السند أي وقت في التحقيق في مقتل الصحفي أجاي لالواني والقبض على المسؤولين".

وأضاف باتلر: "من المهم أن يقود التحقيق ضباط قادرون على الحفاظ على ثقة الجمهور، بالنظر إلى التاريخ الطويل للتوترات بين الصحفيين المحليين والشرطة في سوكور".

المصدر: أ ب