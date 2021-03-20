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مقتل 14 شخصا وإصابة 31 جراء تحطم حافلة وسط سريلانكا

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مقتل 14 شخصا وإصابة 31 جراء تحطم حافلة وسط سريلانكا
Reuters
أرشيف
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قتل 14 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين جراء حادث سقوط حافلة ركاب في منحدر وقع، اليوم السبت، وسط سريلانكا.

وقالت مصادر في الشرطة المحلية إن الحافلة سقطت من منحدر قرب بلدة باسارا على بعد 240 كيلومترا  شرقي عاصمة البلاد مدينة كولومبو.
وصرح المتحدث باسم الشرطة، أجيث روحانا، أن التحقيق الأولي أظهر أن أسباب الحادث تعود إلى إهمال السائق، مضيفا أن السائق كان من بين القتلى.
من جانبها ذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 70 راكبا كانوا على متن الحافلة.

المصدر: أ ب

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