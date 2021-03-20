شاهد.. الحياة تعود إلى بركان خامد منذ حوالي 8 قرون في جنوب غرب أيسلندا

ثار بركان خامد في شبه جزيرة ريكيانز بجنوب غرب أيسلندا، أمس الجمعة، ما أدى إلى انسكاب الحمم البركانية على جوانبه، في أول ثوران بركاني في تلك المنطقة منذ ما يقرب من 800 عام.

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وأظهرت لقطات جوية نشرت على صفحة مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي على "فيسبوك"، ثورة صغيرة نسبيا حتى الآن، مع تدفق الحمم البركانية في اتجاهين متعاكسين.

ويمكن رؤية الوهج من الحمم البركانية من ضواحي عاصمة أيسلندا، ريكيافيك، التي تبعد حوالي 32 كيلومترا.

وقالت إدارة الطوارئ، إنها لا تتوقع عمليات إجلاء، لأن البركان يقع في واد بعيد على بعد 2.5 كيلومتر من أقرب طريق.

ولم تشهد شبه جزيرة ريكيانز ثورانا لأي بركان منذ 781 عاما.

وكانت هناك علامات على اندلاع محتمل للبركان في الآونة الأخيرة، مع حدوث زلازل يوميا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. لكن علماء البراكين ما زالوا متفاجئين لأن النشاط الزلزالي هدأ قبل الانفجار.

المصدر: أ ب