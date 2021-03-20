 
مباشر

بركان يثور في جنوب غرب إيسلندا (صور)

أخبار العالم

بركان يثور في جنوب غرب إيسلندا (صور)
Reuters ys
ثوران بركان في إيسلندا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q08w

قال مكتب الأرصاد الجوية في إيسلندا إن بركانا في شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غرب البلاد ثار يوم الجمعة في أعقاب وقوع آلاف الزلازل الصغيرة في المنطقة في الأسابيع الأخيرة.

وأوضح المكتب في تغريدة أن "ثورانا بركانيا بدأ في فاجرادالسفيال"، في إشارة إلى جبل يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا جنوب غربي العاصمة.

وأضاف أن الحركة الجوية من وإلى مطار كيفلافيك الدولي قد توقفت، فيما تم إرسال طائرة هليكوبتر على متنها طاقم علمي لتقييم مدى ثوران البركان.

وتظهر الصور المنشورة على مواقع وسائل الإعلام المحلية سماء الليل وهي متوهجة جراء الحمم البركانية.

المصدر: "رويترز" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا