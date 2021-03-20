بركان يثور في جنوب غرب إيسلندا (صور)

قال مكتب الأرصاد الجوية في إيسلندا إن بركانا في شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غرب البلاد ثار يوم الجمعة في أعقاب وقوع آلاف الزلازل الصغيرة في المنطقة في الأسابيع الأخيرة.

وأوضح المكتب في تغريدة أن "ثورانا بركانيا بدأ في فاجرادالسفيال"، في إشارة إلى جبل يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا جنوب غربي العاصمة.

وأضاف أن الحركة الجوية من وإلى مطار كيفلافيك الدولي قد توقفت، فيما تم إرسال طائرة هليكوبتر على متنها طاقم علمي لتقييم مدى ثوران البركان.

وتظهر الصور المنشورة على مواقع وسائل الإعلام المحلية سماء الليل وهي متوهجة جراء الحمم البركانية.

The #Fagradalsfjall volcano in Iceland has erupted.



Fagradalsfjall is 30km away from Reykjavik where #VCT Stage 2 Masters is set to take place in May.



Our wishes are with the locals, who we hope are safe from the eruption.



(📷 @gislio) pic.twitter.com/vC1VZyYD6W — Valorant News (@ValorantUpdates) March 19, 2021

المصدر: "رويترز" + RT