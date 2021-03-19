قديروف لبايدن: تصرف كرجل ولا تهن نفسك!

دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى "التصرف كرجل" والاتصال بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

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وقال قديروف، في تدوينة نشرها اليوم الجمعة عبر تطبيق "تيليغرام": "لم يمر حتى يومان منذ التصريح الفاضح للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو أصبح حزينا بالفعل. لا توجد شرارة في عينيه. مشهد بائس".

واعتبر قديروف أن هذا التغير حدث بعد أن اقترح عليه بوتين "إجراء حوار شفاف ونزيه"، وتابع متوجها إلى الرئيس الأمريكي: "تصرف كرجل يا جو بايدن! تحمل مسؤولية كلامك ولا تهن نفسك، اقبل اقتراح الرئيس بوتين. تحدث معه وقل ما يوجد لديك لقوله. أدعوك ألا تتجنب المحادثة تحت ذريعة رحلات ولقاءات عمل".

كما اعتبر الرئيس الشيشاني أنه لا يوجد لبايدن حاليا شأن أهم من المحادثة مع بوتين حول العلاقات الروسية الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه العالاقات تعيش "حالة ضغط".

وأعرب بايدن، خلال تصريح أدلى به في وقت سابق من الجمعة، عن قناعته بإجراء محادثة في "مرحلة معينة" مع بوتين.

وسبق أن تعهد بايدن خلال مقابلة مع قناة "ABC" يوم 17 مارس بأن بوتين "سيدفع ثمن التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية، كما صرح ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر نظيره قاتلا بـ"نعم".

وردا على هذه التصريحات، التي أثارت أصداء واسعة، اقترح بوتين على بايدن إجراء محادثات على الهواء مباشرة في أقرب وقت لمواصلة المناقشات بين الطرفين عوضا عن "تبادل الانتقادات غيابيا".

المصدر: وكالات