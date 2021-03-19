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بايدن: سنتحدث مع بوتين في مرحلة معينة

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بايدن: سنتحدث مع بوتين في مرحلة معينة
Reuters CARLOS BARRIA
الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
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أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قناعته بإجراء محادثة في مرحلة معينة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الذي اقترح أمس عقد مناقشات "على الهواء مباشرة" بين الطرفين.

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وقال بايدن، في تصريح صحفي بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول مقترح بوتين: "إنني على يقين بأننا سنتحدث في مرحلة معينة".

وسبق أن تعهد بايدن خلال مقابلة مع قناة "ABC" بأن بوتين "سيدفع ثمن التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية، كما صرح ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر نظيره قاتلا بـ"نعم".

وردا على هذه التصريحات، التي أثارت أصداء واسعة، اقترح بوتين على بايدن إجراء محادثات على الهواء مباشرة في أقرب وقت لمواصلة المناقشات بين الطرفين عوضا عن "تبادل الانتقادات غيابيا".

المصدر: وكالات

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