الصين تبدأ محاكمة كنديين متهمين بالتجسس

بدأت الصين اليوم الجمعة محاكمة كنديين تتهمهما بالتجسس فيما تعرب أوتاوا عن أملها في الإفراج الفوري عنهما على خلفية نشاط دبلوماسي مكثف بين بكين والولايات المتحدة.

وأعلن دبلوماسي كندي أن مايكل سبافور أحد الكنديين المعتقلين في الصين منذ أواخر عام 2018، تمت محاكمته في جلسة مغلقة صباح الجمعة في مدينة داندونغ، موضحا أن الحكم سيصدر في وقت لاحق.

واعتقل سبافور في ديسمبر 2018 مع مواطن كندي آخر هو مايكل كوفريغ بعيد توقيف المديرة المالية لمجموعة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" مينغ واتشو في كندا بطلب من الولايات المتحدة.

وصرح القائم بأعمال السفارة الكندية في الصين جيم نيكل للصحافيين أن بلاده تعمل "بشكل وثيق" مع الولايات المتحدة للتوصل إلى الإفراج عن سبافور وكوفريغ الذي سيُحاكم بدوره الاثنين في بكين.

وقال: "نحن متفائلون بأن هذه المحاكمة يمكن أن تؤدي إلى الإفراج عنهما فورا".

وبدأت المحاكمة بالتزامن مع بدء لقاء بين مسؤولين صينيين وأميركيين كبار في ألاسكا، في أول اتصال مباشر رفيع المستوى منذ تسلم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مهامها.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت في ديسمبر المنصرم بأن شركة "هواوي" تناقش اتفاقا مع الإدارة الأميركية قد يسمح لمينغ واتشو بالعودة إلى الصين.

واعتقلت مينغ، وهي ابنة مؤسس شركة "هواوي"، في الأول من ديسمبر 2018 بمطار فانكوفر بطلب من الولايات المتحدة، حيث يتهمها القضاء بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

المصدر: "أ ف ب"