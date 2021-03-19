تقرير: ارتفاع حالات التسلل من الأردن إلى إسرائيل

سجل عام 2019 قفزة بحالات تسلل الأشخاص إلى إسرائيل عن طريق الحدود مع الأردن، مقارنة بالعامين اللذين سبقوه، بحسب معطيات قدمها "مركز سياسات الهجرة إلى إسرائيل" إلى المحكمة المركزية.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" أن هذه الأرقام تشير إلى عدد المحاولات، لكن ليس إلى عدد الأشخاص الذي قاموا بالتسلل، نظرا لأن العديد من الحالات لا يدور عن حالات منفردة إنما عن مجموعات، وذكر أنه يمكن التقدير أن الحديث يدور عن مئات المتسللين.

ووفقا للتقرير فإنه إلى جانب الارتفاع بعدد حالات التسلل، فقد سجل انخفاض بنسبة المحاولات التي احبطها الجيش الإسرائيلي، ففي عام 2018 أحبطت 10 محاولات من أصل 13، أي 77% من الحالات، وفي 2019 تم احباط فقط 81 من 120 حالة تسلل، أي أن 68% من الحالات تم إحباطها، وذكر التقرير، أنه بناء على ذلك هناك حالات لا بأس بها لم ينجح الجيش الإسرائيلي في احباطها.

وقال التقرير إن غالبية المتسللين الذين تم ضبطهم وصلوا من تركيا، تقريبا جميعهم دخلوا إسرائيل في الماضي كعمال أجانب وكسياح، وتم في حينها ترحيلهم بسبب إقامتهم غير الشرعية، وذلك قبل قرارهم بالعودة والتسلل من جديد إلى إسرائيل.

المصدر: "i24news"