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أول امرأة سترأس البلد الواقع شرق إفريقيا.. نائبة رئيس تنزانيا الراحل تؤدي اليمين خلفا له

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أول امرأة سترأس البلد الواقع شرق إفريقيا.. نائبة رئيس تنزانيا الراحل تؤدي اليمين خلفا له
Reuters
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قال متحدث باسم الحكومة بتنزانيا إن سامية حسن صلوحي، نائبة الرئيس الراحل ستؤدي اليمين اليوم الجمعة رئيسة للبلاد، في خطوة تاريخية ستجعل منها أول امرأة ترأس البلد الواقع بشرق إفريقيا.

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وجاء توليها المنصب بعد الإعلان عن وفاة الرئيس التنزاني، جون ماجوفولي، عن 61 عاما، بسبب مرض في القلب يوم الأربعاء، بعد مضي أكثر من أسبوعين على آخر ظهور علني له.

وكتب حسن عباسي، المتحدث باسم الحكومة التنزانية، في تغريدة على "تويتر" صباح اليوم الجمعة أن نائبة الرئيس (61 عاما) ستؤدي اليمين الدستورية في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي .

وبمقتضى الدستور يجب أن تتولى نائبة الرئيس المنصب للفترة المتبقية من ولاية ماجوفولي التي تبلغ خمس سنوات، والتي بدأت العام الماضي، بعد فوزه بولاية ثانية.

ودعت المعارضة، أمس الخميس، إلى أن تؤدي نائبة الرئيس اليمين بسرعة لتجنب فراغ دستوري في البلاد.

المصدر: رويترز

 

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