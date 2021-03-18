زيوغانوف: تصريحات بايدن عن بوتين فظاظة دبلوماسية لا سابق لها

وصف زعيم الحزب الشيوعي الروسي، غينادي زيوغانوف، تصريحات بايدن عن بوتين، بأنها استفزاز موجه إلى كل مواطن روسي وتمثل فظاظة دبلوماسية غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.

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وقال زيوغانوف أمام الصحفيين، اليوم الخميس: "سمعنا أمس استفزازا لا سابق له في تاريخ الولايات المتحدة، عندما اتهم الشخص الأول والزعيم والرئيس في الواقع قيادة بلادنا بالقتل. ونعتقد أنه أمر غير مقبول من أي وجهة نظر. وهذا هو تحد لكل مواطن روسي".

واعتبر أن تصريحات بايدن لا يمكن وصفها إلا بأنها "فظاظة دبلوماسية ليس لها مثيل في التاريخ"، داعيا القيادة الروسية لاستخلاص "نتائج بعيدة المدى" من ذلك.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مقابلة مع قناة "ABC" الأمريكية أن القيادة الروسية "ستدفع الثمن" مقابل التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية. وإضافة إلى ذلك أجاب بايدن إيجابيا على سؤال صحفي حول فيما إذا يعتبر الرئيس بوتين "قاتلا".

وكتبت السفارة الروسية لدى واشنطن على صفحتها في فيسبوك أن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف يغادر العاصمة الأمريكية السبت القادم متوجها إلى موسكو لإجراء مشاورات حول العلاقات الروسية الأمريكية الثنائية.

المصدر: تاس