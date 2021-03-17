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سيناتور روسي: تصريحات بايدن عن بوتين دليل على غلبة الجنون السياسي

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سيناتور روسي: تصريحات بايدن عن بوتين دليل على غلبة الجنون السياسي
Sputnik FEDERATION COUNCIL PRESS OFFICE
النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد الروسي أندريه تورتشاك
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اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد الروسي أندريه تورتشاك أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دليل على "غلبة الجنون السياسي" في واشنطن.

وقال السيناتور الذي ينتمي لحزب "روسيا الموحدة"، إن "تصريح بايدن دليل على تغلب الجنون السياسي في الولايات المتحدة وخرف قائدها المرتبط بعمره. وهذه هي أقصى درجة للعداء ناجمة عن العجز".

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وأشار إلى أن ثقة الروس ببوتين وصلت إلى الدرجة التي من المستحيل أن تصل شعبية بايدن إليها في الولايات المتحدة، ووصف تصريح بايدن بأنه "فظيع ووقح، وتحد لبلادنا كلها".

وكان بايدن قد قال في تصريح لقناة "أي بي سي" الأمريكية إن القيادة الروسية يجب أن "تدفع الثمن" مقابل التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

وأجاب بـ "نعم"، عن سؤال الصحفي بشأن ما إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتل".

المصدر: تاس

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