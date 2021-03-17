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أول رد فعل روسي على تصريحات بايدن حول بوتين

أخبار روسيا

أول رد فعل روسي على تصريحات بايدن حول بوتين
Sputnik Vladimir Fedorenko
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في أول رد فعل على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة حول نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وصفها رئيس مجلس الدوما الروسي فيتسيسلاف فولودين بأنها هستيريا عجز وإهانة لجميع الروس.

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وكتب فولودين عبر "تليغرام": "بايدن أهان مواطني بلدنا بتصريحه. هذه هستيريا ناجمة عن العجز. بوتين هو رئيسنا، والتهجم عليه بمثابة تهجم على بلدنا!".

وكان بايدن قد قال في مقابلة بثتها قناة "إيه.بي.سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، إن بوتين "سيدفع الثمن" لقاء ما تعتبره واشنطن جهودا روسية للتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة لصالح دونالد ترامب.

كما أجاب بايدن بـ"نعم" عن سؤال مقدم البرنامج حول ما إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتل".

المصدر: RT

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