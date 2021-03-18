بوتين يطلع على بناء مسجد في شبه جزيرة القرم ويعد بـ"زيارة قريبة"

اطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مراحل بناء جامع في شبه جزيرة القرم ووعد القائمين عليه بزيارة قريبة.

وتحدث بوتين، اليوم الخميس، مع ممثلي شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول عبر رابط الفيديو، كما تحدث مع حيدر إسماعيلوف، نائب مفتي الإدارة الدينية لمسلمي القرم من مكان موقع بناء المسجد، واطلع على آخر المستجدات.

وقال إسماعيلوف: "بشكل عام، أوشك البناء على الانتهاء. تجري أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية"، وأعرب عن أمله في أن يشارك الرئيس الروسي في افتتاح المسجد.

من جانبه وعد الرئيس بوتين بزيارة المسجد.

المصدر: "نوفوستي"