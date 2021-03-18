بكين تعلن عن زيارة لافروف إلى الصين الأسبوع القادم

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيقوم بزيارة إلى الصين في 22 و23 من الشهر الجاري.

ونقل موقع "Huanqiu" الصيني عن تصريح لتشاو لي جيان: "سيقوم وزير الخارجية الروسي بزيارة الى الصين في 22 و23 مارس الجاري بدعوة من وزير الخارجية الصيني وانغ يي".

وأضاف أن وزيري الخارجية يخططان لبحث التعاون الثنائي والقضايا الدولية والإقليمية المهمة بالنسبة للجانبين.

كما عبر لي جيان عن أمله بأن "تعطي هذه الزيارة زخما للتطوير عالي الجودة للعلاقات الصينية الروسية".

المصدر: إزفيستيا