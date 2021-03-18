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زاخاروفا: التشاور مع سفيرنا بعد استدعائه من واشنطن سيستغرق الوقت اللازم

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زاخاروفا: التشاور مع سفيرنا بعد استدعائه من واشنطن سيستغرق الوقت اللازم
Reuters Maxim Shemetov
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن المشاورات مع سفيرنا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، الذي استدعي إلى موسكو الأربعاء، ستستغرق "ما يلزم" من الوقت.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، في تصريح، اليوم الخميس، أن "المشاورات لن تكون فقط في وزارة الخارجية، ولكن أيضا في مختلف الوزارات. وستستغرق الوقت الذي يجب أن تستغرقه".

وأعلنت موسكو، أمس الأربعاء، أنها استدعت سفيرها لدى واشنطن "للتشاور لتحديد سبل تحسين التعاون الثنائي بين روسيا والولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد قال في مقابلة بثتها قناة "إيه.بي.سي نيوز" الأمريكية، أمس الأربعاء، إن الرئيس بوتين "سيدفع الثمن" لقاء ما تعتبره واشنطن جهودا روسية للتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة لصالح دونالد ترامب.

كما أجاب بايدن بـ"نعم" عن سؤال مقدم البرنامج حول ما إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتل".

المصدر: تاس

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