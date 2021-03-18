الصين تبدأ محاكمة كنديين محتجزين لديها بتهمة التجسس

أعلنت الصين أنها ستبدأ محاكمة المواطنين الكنديين المحتجزين لديها منذ 2018 بتهمة بالتجسس، وذلك عقب اعتقال كندا للمديرة المالية لشركة "هواوي"، منغ وان تشو، بأمر من الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، إن موظفي السفارة الكندية في بكين أُبلغوا بأنه من المقرر عقد جلسات محاكمة مايكل كوفريغ، ومايكل سبافور، يومي الجمعة والاثنين، مؤكدا أن "الاحتجاز التعسفي لكوفريغ وسبافور يمثل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة الكندية، ونواصل العمل بلا كلل لتأمين الإفراج الفوري عنهما".

وأضاف: "نعتقد أن هذه الاعتقالات تعسفية، وما زلنا منزعجين بشدة من الافتقار إلى الشفافية المحيطة بهذه الإجراءات".

و قالت سفارة الصين في كندا في منشور على موقعها على الإنترنت إن كوفريغ وسبافور قد "تم توقيفهما ومحاكمتهما وفقا للقانون للاشتباه في ارتكابهما جرائم ضد الأمن القومي للصين، وإن النظام القضائي سيحمي حقوقهما المشروعة بشكل كامل، بما في ذلك الزيارات من المسؤولين القنصليين".

المصدر: "الغارديان"