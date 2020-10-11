ترامب وترودو يناقشان قضية كنديين اثنين محتجزين في الصين

قالت الحكومة الكندية، إن رئيس الوزراء جاستين ترودو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا هاتفيا قضية مواطنين كنديين اثنين محتجزين في الصين منذ أواخر 2018.

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وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الكندي، إن ترودو شكر ترامب على دعم الولايات المتحدة في "السعي للإفراج الفوري عن المواطنين الكنديين اللذين تحتجزهما الصين بشكل تعسفي". ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى.

وأضافت الحكومة الكندية أنه تم منح دومينيك بارتون، سفير كندا لدى الصين، زيارة قنصلية افتراضية للمحتجزين، رجل الأعمال مايكل سبافور يوم الجمعة وللدبلوماسي السابق مايكل كوفريج يوم السبت.

وذكرت "غلوبال أفيرز كندا" التي تدير العلاقات الدبلوماسية والقنصلية الحكومية أن "الحكومة الكندية لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء احتجاز السلطات الصينية التعسفي لهذين الكنديين منذ ديسمبر 2018 وتواصل الدعوة إلى الإفراج عنهما فورا".

واعتقلت الصين كوفريج وسبافور أواخر 2018 واتهمتهما فيما بعد بالتجسس عقب اعتقال كندا منغ وان تشو، المديرة المالية لشركة "هواوي" بأمر من الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"